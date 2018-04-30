الرياض 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 16.07 نقطة ليقفل عند مستوى 8208.87 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 212 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 145 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 69 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 115 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات جبسكو, والأبحاث والتسويق, ومجموعة السعودية, والأحساء, والطباعة والتغليف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بترو رابغ, وسبكيم العالمية, والجماعي, وزجاج, وسابك فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.73% و 5.56% .فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وكيان السعودية, وسابك, واتحاد اتصالات هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, ودار الأركان, والراجحي، وتهامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 21.81 نقطة ليقفل عند مستوى 3250.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 253 ألف سهم تقاسمتها 285 صفقة.// انتهى //15:24ت م