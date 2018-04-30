الرياض 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسشهرت وزارة التجارة والاستثمار بمالك منشأة تجارية متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بمحافظة القطيف، إثر تورط المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية والتلاعب بتاريخ انتهاء صلاحية البعض منها وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.وصدر حكم من المحكمة الإدارية بالدمام نص على إغلاق المنشأة وفرض غرامة مالية على مالك المنشأة قدرها ثمانون ألف ريال والسجن لمدة شهر ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقته.واشتملت المضبوطات في المنشأة على أكثر من سبعة آلاف لتر من العصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكميات أخرى تم التلاعب بتاريخ صلاحيتها.وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ومعاقبة كل من يتورط في حيازة أو عرض أو بيع أي سلع غذائية منتهية الصلاحية وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.كما دعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.// انتهى //15:26ت م