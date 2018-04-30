إسلام آباد 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسقتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بجروح إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون ، اليوم ، في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضح وزير الداخلية في حكومة إقليم بلوشستان سرفراز بكتي ، أن مسلحين يستقلون دراجات نارية أطلقوا النار بشكل عشوائي صوب محال تجارية في أحد الأسواق بمدينة كويتا، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وأربعة مصابين تم نقلهم إلى المستشفى.وطوقت قوات الأمن الموقع لجمع الأدلة، وشنت حملة تمشيط أمني للبحث عن المسلحين الذين نجحوا في الفرار، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسئولية بحسب الشرطة الباكستانية .م ر // انتهى //15:26ت م