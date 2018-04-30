الرياض 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واساستقبل معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل في مكتبه بالجامعة اليوم مدير جامعة المالديف الدكتور محمد هشيم علي سعيد والوفد المرافق له بحضور عدد من المسؤولين في الجامعة .في بداية هذا اللقاء رحب معالي مدير الجامعة بالضيوف في رحاب الجامعة وأثنى على جهوده ، وحرصه على تنمية العلاقات بين البلدين وتعزيزها ، موضحا ان الجامعة تقوم على تأطير وتأصيل منهج أهل السنة والجماعة ، وتدعو اليه عبر وحداتها وكلياتها ، ومعاهدها ، وأقسامها ، وكراسي البحث فيها سواء داخل المملكة أو خارجها ، وتنطلق مما تقوم عليه المملكة من الأصول والثوابت والمبادئ الشرعية التي تمتاز بأنها تنهل من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .ونوه معاليه بما تحظى به الجامعة ومعاهدها من دعم ومتابعة وحرص من قادة هذه البلاد المباركة في كل ما يخدم المسلمين في جميع أنحاء العالم ، مقدماً شكره لمدير جامعة المالديف على حرصه على متابعة طلاب بلاده في جامعات المملكة ، الذين يدرسون ليسهموا في بناء بلدهم ، والحرص على استثمار هذه المنحة بما يعود بالنفع عليهم وعلى بلادهم .من جانبه قدم معالي مدير جامعة المالديف الدكتور محمد هشيم علي سعيد نبذة عن التعليم في المالديف ، وأبدى إعجابه بمستوى الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وبالرعاية التي توليها الجامعة لطلابها وطالباتها والخدمات التعليمية المتميزة المقدمة لهم سواء على مستوى مرحلة البكالوريوس أو مراحل الدراسات العليا ، مقدماً شكره على حسن الاستقبال والضيافة في جامعة الإمام ، ومتطلعاً إلى العمل المشترك في كل المجالات العلمية والثقافية والبحث العلمي الذي يخدم طلاب المالديف وفق الأنظمة والقوانين التي تحقق تطلعات البلدين .وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين البلدين .// انتهى//15:31ت م