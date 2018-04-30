المنامة 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1257.88 نقطة على انخفاض قدره 4.90 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الصناعة، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 928.19 نقطة على انخفاض وقدره 5.34 نقطة عن معدل إقفاله السابق .وبلغت كمية الأسهم المتداولة ، 8 ملايين و 84 ألفًا و 865 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونًا و 465 ألفًا و 850 دينارًا بحرينيا نفذت من خلال 112 صفقة .وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 54 % من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة .// انتهى //15:31ت م