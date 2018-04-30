تبوك 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 ابريل 2018 م واساستقبل المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري في مقر الإدارة اليوم , فريق كرة القدم بالمرحلة الثانوية بمدارس منارات تبوك, وذلك بمناسبة حصول الفريق الكروي على المركز الثاني في نهائيات بطولة دوري المدارس لكرة القدم للمرحلة الثانوية على مستوى المملكة, بحضور مدير مكتب التعليم الأهلي خالد العمري, ومشرف التربية البدنية الدكتور عبدالله البوق, ومدير المرحلة الثانوية بمدارس منارات تبوك سالم العنزي.وهنأ العُمري, أعضاء الفريق هذا الإنجاز, مشيدا بالمستوى المشرف الذي ظهر به طلاب مدارس منارات تبوك خلال نهائيات البطولة وجهود الجهازين الإداري والفني للفريق, مثمناً دعم ومتابعة إدارة المدارس لإنجاح جميع البرامج والأنشطة بالمدارس بما يخدم العمل التربوي والتعليمي, مؤكداً أن هذه البطولة تهدف إلى زيادة الاهتمام بالأنشطة الرياضية في المدارس كوسيلة تربوية تهدف إلى إعداد جيل قوي مؤمن بدينه ووطنه وتنمية المهارات الحركية لدى الطلاب, وتوفير فرص التنافس المنضبط من خلال مواقف اللعب وتهيئة المناخ التربوي الملائم للجميع لتحقيق الأهداف التربوية المنشودة، إضافة إلى اكتشاف المواهب الرياضية المتميزة والعناية بها.// انتهى //16:31ت م