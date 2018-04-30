إسلام آباد 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم، على تراجع بنسبة 0.12 في المئة أي ما يعادل 53 نقطة، وأقفل عند مستوى 45488 نقطة .وبلغت كمية التداول 155954570 سهمًا نفذت في 372 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 137 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 219 شركة، واستقرت قيمة أسهم 16 شركة .وسيطرت أسهم القطاع المصرفي وخاصة البنوك التجارية وشركات المواد الكيميائية على التداول الإيجابي في البورصة، فيما شهدت شركات المواد الغذائية والأدوات المنزلية وشركات تجميع السيارات تراجعًا واضحًا في قيمتها .م ر // انتهى //16:35ت م