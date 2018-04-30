اقتصادي / الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.12 %
الاثنين 1439/8/14 هـ الموافق 2018/04/30 م واس
إسلام آباد 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واس
أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم، على تراجع بنسبة 0.12 في المئة أي ما يعادل 53 نقطة، وأقفل عند مستوى 45488 نقطة .
وبلغت كمية التداول 155954570 سهمًا نفذت في 372 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 137 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 219 شركة، واستقرت قيمة أسهم 16 شركة .
وسيطرت أسهم القطاع المصرفي وخاصة البنوك التجارية وشركات المواد الكيميائية على التداول الإيجابي في البورصة، فيما شهدت شركات المواد الغذائية والأدوات المنزلية وشركات تجميع السيارات تراجعًا واضحًا في قيمتها .
م ر // انتهى //
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