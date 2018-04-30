عام / افتتاح مسابقة المحارب الدولية السنوية بالأردن
الاثنين 1439/8/14 هـ الموافق 2018/04/30 م واس
عمّان 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واس
حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله اليوم ، افتتاح مسابقة المحارب الدولية السنوية التي تستمر فعالياتها للسابع من الشهر المقبل، بمشاركة 40 فريقًا يمثلون وحدات العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب ووحدات الأمن المختلفة في 25 دولة .
وصممت البطولة التي افتتح فعالياتها رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات ، لتعزيز مفهوم العمل المشترك بروح الفريق الواحد، ولقياس عوامل القدرة والتحمل للفرق المشاركة تحت عوامل الضغط النفسي والبدني في أجواء من المنافسة والتحدي فيما بينها .
م ر // انتهى //
16:36ت م