عمّان 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسحضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله اليوم ، افتتاح مسابقة المحارب الدولية السنوية التي تستمر فعالياتها للسابع من الشهر المقبل، بمشاركة 40 فريقًا يمثلون وحدات العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب ووحدات الأمن المختلفة في 25 دولة .وصممت البطولة التي افتتح فعالياتها رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات ، لتعزيز مفهوم العمل المشترك بروح الفريق الواحد، ولقياس عوامل القدرة والتحمل للفرق المشاركة تحت عوامل الضغط النفسي والبدني في أجواء من المنافسة والتحدي فيما بينها .م ر // انتهى //16:36ت م