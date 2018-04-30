الدمام 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018م واسدشن معالي مدير جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش أمس، محطة مراقبة جودة الهواء التابعة لقسم هندسة البيئة في كلية الهندسة, بحضور عميد الكلية الدكتور علي القرني، ومسؤولي المحطة.وعدّ الدكتور الربيش, المحطة من المحطات النادرة في المنطقة الشرقية, حيث زودت بأعلى المواصفات وتتميز بكونها محطة متنقلة يمكن نقلها لأي مكان للقيام ولتقييم الأثر البيئي للمشروعات الكبيرة ما يسهم في التنمية العمرانية وتحديد المواقع التي تعاني من اختناقات مرورية مثل المدارس والمستشفيات.وأبان أن اهتمام مؤسسات التعليم العالي ونخبة من الطلبة بهذا الأمر سيسرع من عملية التخلص من هذه المواد بالإضافة إلى وجود حلول بديلة للمواد البلاستيكية, مفيدا أن محطة جودة الهواء ستكون لها آثار إيجابية على المستوى الخدمي والبحثي، منوها أن عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة من أوائل العمادات التي أُقرّت على مستوى المملكة مهمتها الأساسية في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة ولها أثر رغم قصر عمرها واستطاعت من خلال مشروعاتها ومبادراتها المختلفة الحصول على مراكز متقدمة في المسابقات التي شاركت فيها.من جانبه, أكد عميد كلية الهندسة الدكتور علي القرني, أن تدشين المحطة الجديدة يأتي امتدادا لشراكات أكثر التي تحتاج إلى السواعد الوطنية المتمثلة في المؤسسات العامة والخاصة وكذلك مؤسسات التعليم التي لها الحظ الأكبر في المبادرة وتطبيقها حيث تسعى كلية الهندسة لتحقيق التكامل في شتى المجالات بما يخدم تخصصات وبرامج الكلية نحو تمكين رسالتها وتحقيق رؤيتها .فيما نوه رئيس قسم الهندسة البيئية ورئيس لجنة ترويه الدكتور نواف بليسي, أن مشروع ترويه نشأ نظير التحديات البيئية التي بدأت ترمي بعاتقها على المجتمع بأضرار بيئية ومن هنا يجب ان نلتزم بهذه الخطوة تحقيقا لرؤية المملكة للحفاظ على مصادر الطاقة وحماية الأجيال، لافتا إلى أن الهدف من ترويه هو استبدال عبوات المياه البلاستيكية بعبوات صديقة للبيئة لينعكس على أبعاده بالتنمية البيئية السليمة وآمنة للمستقبل .من جهته أفاد المشرف على المحطة الدكتور عمر آغا, أن المحطة قادرة على قياس أكثر من 12 عنصرا من الغازات مثل غاز أكاسيد النتروجين والكبريت والأوزون وقياس غازات التي لها علاقة بصناعة النفط وانبعاثات السيارات مثل البنزين، وإمكانية قياس العوالق التي لها تأثير مباشر على صحة الإنسان التي تصدر من أماكن الاحتراق مثل محركات السيارات أو المصانع وتحتوي على محطة أرصاد جوية تقيس سرعة الهواء ودرجة الحرارة والرطوبة .// انتهى //16:39ت م