ثقافي / الطلبة السعوديون ينقلون تراث المملكة في يوم الجاليات العربية بجامعة الإسكندرية
الاثنين 1439/8/14 هـ الموافق 2018/04/30 م واس
القاهرة 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واس
شارك الطلبة السعوديون الدارسون بجامعة الإسكندرية في يوم الجاليات العربية الذّي نظّمته كلية الطب بالجامعة، بجناح خاص بدعم وإشراف من الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة، وقنصلية المملكة بالإسكندرية .
وأوضحت الملحقية الثقافية في بيان لها اليوم ، أن مشاركة الطلبة السعوديين تضمنت عرضاً مصورًا يُحاكي عمق العلاقات بين المملكة ومصر بالإضافة إلى عرض صور للمدن الجامعية السعودية وتوزيع كتيبات تعريفية ومطبوعات عن "رؤية المملكة 2030" .
وارتدى الطلاب الزي الوطني وقدموا الأطعمة الشعبية وعرضوا أعمالاً فوتوغرافية عن الآثار في المملكة ، إضافة إلى أداء عدد من الفنون الشعبية .
م ك // انتهى //
16:40ت م