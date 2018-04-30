القاهرة 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسشارك الطلبة السعوديون الدارسون بجامعة الإسكندرية في يوم الجاليات العربية الذّي نظّمته كلية الطب بالجامعة، بجناح خاص بدعم وإشراف من الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة، وقنصلية المملكة بالإسكندرية .وأوضحت الملحقية الثقافية في بيان لها اليوم ، أن مشاركة الطلبة السعوديين تضمنت عرضاً مصورًا يُحاكي عمق العلاقات بين المملكة ومصر بالإضافة إلى عرض صور للمدن الجامعية السعودية وتوزيع كتيبات تعريفية ومطبوعات عن "رؤية المملكة 2030" .وارتدى الطلاب الزي الوطني وقدموا الأطعمة الشعبية وعرضوا أعمالاً فوتوغرافية عن الآثار في المملكة ، إضافة إلى أداء عدد من الفنون الشعبية .م ك // انتهى //16:40ت م