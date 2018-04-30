إسلام آباد 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسدانت باكستان بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم في العاصمة الأفغانية كابل وراح ضحيتهما عددًا من القتلى والجرحى .وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي أن باكستان تقدم بالغ التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة .وأكد البيان موقف باكستان الثابت والرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته .م ر // انتهى //16:47ت م