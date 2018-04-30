سياسي / باكستان تدين الهجومين الإرهابيين في كابل
الاثنين 1439/8/14 هـ الموافق 2018/04/30 م واس
إسلام آباد 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واس
دانت باكستان بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم في العاصمة الأفغانية كابل وراح ضحيتهما عددًا من القتلى والجرحى .
وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي أن باكستان تقدم بالغ التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة .
وأكد البيان موقف باكستان الثابت والرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته .
م ر // انتهى //
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