القاهرة 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسواصلت مؤشرات البورصة المصرية أداءها المتباين لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات بيع من قِبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية فيما مالت تعاملات المستثمرين الأفراد العرب والأجانب نحو الشراء .وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 006ر1 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 9ر1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين .وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 05ر0 % ليبلغ مستوى 57ر18295 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 47ر0 % ليبلغ مستوى 19ر877 نقطة .وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي زاد بنحو 51ر0 % ليبلغ مستوى 76ر2306 نقطة .م ك // انتهى //17:08ت م