اقتصادي / أداء متباين لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملاتها
الاثنين 1439/8/14 هـ الموافق 2018/04/30 م واس
القاهرة 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واس
واصلت مؤشرات البورصة المصرية أداءها المتباين لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات بيع من قِبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية فيما مالت تعاملات المستثمرين الأفراد العرب والأجانب نحو الشراء .
وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 006ر1 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 9ر1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين .
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 05ر0 % ليبلغ مستوى 57ر18295 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 47ر0 % ليبلغ مستوى 19ر877 نقطة .
وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي زاد بنحو 51ر0 % ليبلغ مستوى 76ر2306 نقطة .
م ك // انتهى //
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