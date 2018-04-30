القاهرة 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسأشاد وزراء الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية العرب بنتائج اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورتها العادية الـ 55 التي اختتمت اليوم في القاهرة، وأهمها انتخاب المملكة رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنظمة، وإنشاء جائزة باسم المنظمة العربية في مجال التنمية الإدارية لتشجيع الممارسات والتجارب الإدارية الناجحة .وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، في تصريح عقب ختام الدورة أن الجائزة سيتم الإعلان عن فئاتها وهيكلها وقيمتها بعد مناقشاتها في الاجتماعات المقبلة .وأعرب عن استعداد المنظمة للمساعدة في دعم الدول العربية في بناء القدرات البشرية والمؤسسات وخاصة الدول التي تمر بأزمات .من جانبه، قال وزير الخدمة المدنية العُماني الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون في تصريح مماثل، إنه تم إعادة انتخاب المجلس التنفيذي الجديد الذي يستمر عامين ، مثمنًا نجاح اجتماعات المؤتمر وما توصلت إليه من نتائج .وأوضح أنه تم خلال الاجتماع استعراض واعتماد نتائج ما تم إنجازه خلال العام الماضي كما تم إعادة التجديد للمكتب التنفيذي بتكليفه بالمهام الجديدة الموكلة إليه خلال العمل العربي المشترك والمتكامل .ومن جهته، نوه وزير تنمية الموارد البشرية السوداني الدكتور الصادق الهادي المهدي، بتطور أعمال المنظمة واتساع نطاق أعمالها مؤخرًا من خلال تقرير الانجازات التي تم عرضه خلال الاجتماعات، بينما أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية الدكتورة هالة السعيد، دعم مصر الكامل لأعمال المنظمة العربية للتنمية الإدارية وما يرتبط بها من تطوير الإدارة في المنطقة العربية وانعكاسها على التنمية الشاملة في المنطقة العربية .وبدوره، رحب وكيل وزارة الخدمة المدنية الكويتي محمد حمد الرومي، باختيار دولة الكويت في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية لمدة عامين ، قائلًا : "سيكون لنا لقاء عقب الانتهاء من الجمعية العمومية وسيبدأ تفعيل دورنا وطرح رؤيتنا كي نشارك بفاعلية في الموضوعات التي ستطرح في اجتماعات المكتب التنفيذي المقبلة" .وعد استحداث جائزة للتجارب الإدارية الناجحة خطوة هامة للتشجيع الابتكار المقدمة من الشباب العربي وتحفيز لإذكاء التجارب الناجحة والأعمال الإدارية المميزة .م ك // انتهى //17:10ت م