القاهرة 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسبحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم ، مع رئيس جنوب السودان سيلفا كير العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في جنوب السودان .وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له إن الرئيس السيسي أكد دعم مصر للجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة في جنوب السودان، بهدف ترسيخ الأمن والاستقرار، ومساندتها جهود التنمية في جنوب السودان، وتقديم المساعدات والدعم الفني لجنوب السودان .من جانبه أكد سيلفا كير خلال الاتصال حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مستعرضًا آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة الداخلية في بلاده .م ك // انتهى //17:12ت م