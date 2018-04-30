بريدة 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أهمية العمل المهني، بوصف صاحب المهنة خير من يعتمد عليه بعد الله سبحانه وتعالى بالأعمال التي تعود خيرها لهذه البلاد ، مشيراً إلى أنهم مصدر فخرٍ واعتزاز لقيادتهم الرشيدة - أيدها الله - ، لأنهم هم رجال المرحلة ، ومن تؤمل عليهم هذه البلاد في تحقيق الرؤية المباركة 2030، لافتاً سموه الانتباه إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لها في منطقة القصيم النصيب الأكبر في تدريب أبنائنا الطلاب من خلال معاهدها المنتشرة والمتنوعة في المنطقة .وقال سموه في كلمته خلال رعايته اليوم، حفل تخريج متدربي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس للعام التدريبي 1438-1439هـ ، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة، : كم نسعد بتخريج أكثر من 1785 خريجاً، ممن سيسعون في بلادنا المباركة للبحث عن الرزق بعد التأهيل ، وفي تواجدنا في مثل هذه المناسبات التي تزف الخريجين الذين يخدمون الوطن ويعملون فيه، إذ أننا فخورون بهم وبالشباب المؤهل، الذين يتوجهون إلى الأعمال المهنية التي أصبحت ولله الحمد مطلباً في مثل هذه المرحلة، وخوض تجربة هذه البلاد في تنميتها ورقيها، مباركاً لهم هذا التخرج، داعياً الله أن يوفقهم لما فيه خير وسداد.وقد بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، ثم مسيرة الخريجين أمام سموه والحضور.بعد ذلك ألقى كلمة الخريجين نيابة عنهم المتدرب محمد بن صالح الشميمري التي شكر في بدايتها سمو أمير منطقة القصيم على الحضور والرعاية، مثنياً على جهود حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - بدعم العلم والتعليم ، شاكراً أولياء أمورهم الذين صبروا عليهم وقدموا لهم كل غالي ونفيس حتى وصلوا لهذه المرحلة، مباركاً لزملائه الخريجين، مهنئاً لهم هذا الحصاد، موصياً إياهم أن يكون خير داعم وناهض لمجتمعهم ووطنهم، مقدماً الشكر للجميع ومن فتح الآفاق أمامهم للعمل ، داعياً الله أن يجعل هذا اليوم مسيرة جديدة لهم في بدء خطوة جديدة للعلم والعمل .إثر ذلك قُدم عرضٌ مرئي عن جهود المؤسسة، وعملها في المنطقة، وما تقدمه من عدد من التخصصات التقنية والمهنية، وإشرافها على أكثر من 81 منشأه تدريبية، وتوفيرها قسم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، وإطلاقها لعدد من الرؤى والبرامج التطوعية ، والأعمال التطوعية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .// يتبع //17:14ت م

عقب ذلك ألقى معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد كلمة, رحب فيها بالجميع في هذا الاحتفاء بتخريج نخبة من متدربي منطقة القصيم، مشيداً بدعم سمو الأمير فيصل بن مشعل للشباب، ولكل مايلبي احتياجاتهم ويحقق طموحاتهم، مقدماً الشكر الجزيل لسموه على هذا الدعم المتواصل للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم، مهنئاً المتدربين على هذا التخرج ، مبدياً فخره بهم، إذ أن الجميع يفتخر بهم هذا اليوم، مشيرًا أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من أهم القطاعات الحيوية التي تحظى بدعم من حكومتنا الرشيدة - رعاها الله - ، وتدشين هوية المؤسسة الجديدة التي تحمل الكثير من الرؤى والأهداف في القطاعات التنموية ، وتنفيذ الكثير من البرامج، وتطوير عملها، لتحقيق مساهمة فاعلة وتكوين وطن طموح ، مقدماً شكره لجميع العاملين في المؤسسة بالمنطقة، داعياً الله أن يديم على هذه البلاد إنجازاتها وأمنها وأمانها .عقب ذلك شهد سمو أمير منطقة القصيم توقيع اتفاقية شراكة لتوظيف خريجي تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع شركة سند (أرامكو السعودية نابورس للحفر) ، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الكلية التقنية للغذاء والبيئة ببريدة ، وشركة المراعي.إثر ذلك دشن سمو الأمير فيصل بن مشعل برنامج ديوتي DUTY بمنطقة القصيم وهو يعد المنصة الأولى التي توفر فرص عمل مميزة لأبناء وبنات الوطن برنامج من خلال ساعات عمل حرة .عقب ذلك كرم سمو أمير منطقة القصيم الخريجين المتفوقين ، كما تسلم سموه درعاً تذكارياً من معالي محافظ المؤسسة العامة بهذه المناسبة, ثم التقطت الصور الجماعية لسموه مع منسوبي الإدارة العامة للتدريب القني والمهني بالقصيم ، ومع المتدربين الخريجين .حضر حفل التخريج أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي , ومدير تعليم المنطقة عبدالله الركيان , ومدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد المذن , ومدراء الكليات التقنية والمعاهد المهنية بالمنطقة ، والخريجون المتدربون وعدد من أولياء أمورهم.// انتهى //17:14ت م