الرياض 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسأصدر وكيل وزارة التعليم للبنين الدكتور نياف بن رشيد الجابري, قرارا بإيفاد عدد من المعلمين للتدريس في الخارج ابتداءً من العام الدراسي المقبل 1439 /1440هـ ، بلغ 60 معلماً في مختلف التخصصات التربوية, وذلك للعمل في المدارس السعودية بالخارج وبعض الدول الشقيقة والصديقة .وأكد الجابري أن برنامج الإيفاد السنوي يأتي ضمن جهود المملكة التي تهدف لخدمة أبنائنا المواطنين المقيمين بالخارج، وكذلك أبناء تلك الدول من المواطنين والمقيمين الراغبين في دراسة المنهج السعودي الذي يحظى بثقة واحترام الجميع ويتسم بالقوة العلمية والوسطية في المنهج، مفيدا أن المعلمين الموفدين يقومون بالتدريس في المؤسسات التعليمية لتلك الدول وخاصة في تخصص اللغة العربية الذي يحظى باهتمام الدولة .من جهته, هنأ مدير عام المدارس السعودية في الخارج الدكتور عيسى بن فهد الرميح, الزملاء الذين صدر قرار إيفادهم للعمل في الخارج, متمنياً لهم التوفيق في عملهم وأن يكونوا خير سفراء لبلادهم في الدول التي رُشّحوا للعمل بها, وأن يقدموا ثمرة تميّزهم من خلال نقل الخبرات وتطبيق ما تميّزوا فيه في الداخل وكان له دورٌ في حصولهم على فرصة الإيفاد، مؤكدا أهمية الظهور بالصورة الحسنة وتمثيل المملكة خير تمثيل، وأن يكونوا على قدر كبير من المسؤولية الوطنية، علاوة على أهمية استثمار ما لدى تلك الدول من خبرات وتجارب تعليمية .وأفاد الدكتور الرميح, أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال الموفدين للإجراءات الرسمية والحصول على التأشيرات اللازمة للعمل، وسيشارك جميع الموفدين في حضور الدورة الدبلوماسية بمعهد الأمير سعود الفيصل رحمه الله التي ستعقد بمقر المعهد لمدة أسبوع ابتداءً من يوم الأحد 27 /8 /1439هـ ، موضحا أن بعض معلمي اللغة العربية الموفدين للدول الشقيقة والصديقة مكلفون بحضور دورة تدريبية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها تقام في مركز الملك عبدالله لخدمة اللغة العربية بالرياض ابتداءً من يوم الأحد 23 /11 /1439هـ.وللاطلاع على أسماء الموفدين يمكن الدخول على الرابط : https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/ifad-1440.pdf .// انتهى //17:56ت م