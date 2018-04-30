نجران 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسأدى 20 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران, أمس الاختبارات النهائية لمواد الإعداد العام للفصل الدراسي الحالي 1438 /1439.وأكد معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي، أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات والتجهيزات لتوفير البيئة التعليمية الملائمة لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم النهائية بكل يسر وسهولة حيث أنهت جميع كليات الجامعة منذ وقت مبكر عملية توزيع اللجان الإشرافية وتحديد قاعات الاختبارات.من جهته أبان عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور, زهير العمري، أنه خلال الأسبوع الجاري سيتم الانتهاء من اختبارات مواد الإعداد العام، فيما ستبدأ الأسبوع المقبل الاختبارات التخصصية التي تستمر على مدى أسبوعين كاملين.وأشار إلى أن الجداول جرى توزيعها منذ بداية الفصل الدراس، وجاء الإعلان عن ذلك في حينه، مؤكداً أن هذه الجداول أعدت بدقة عالية لتلافي أي تعارض بين المواد للطلاب والطالبات، وحرصاً على تسهيل جميع العمليات الأكاديمية.// انتهى //17:57ت م