عمّان 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسبحث رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات، في عمّان اليوم، مع وزير الدفاع الروماني ميهاي فيوريل فيفور أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين .وكان وزير الدفاع الروماني قد وصل إلى عمّان أمس الأول في زيارة عمل التقى خلالها مع العاهل الأردني عبدالله الثاني وشارك في "اجتماعات العقبة" التي ناقشست سبل تعزيز التعاون الدولي لمحاربة الإرهاب .م ر // انتهى //17:59ت م