الباحة 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسيقيم نادي الباحة الأدبي الثقافي يوم الاربعاء القادم، ملتقى الخط العربي "أصدقاء الحرف"، وذلك بمقر النادي.وتتضمن محاور الملتقى موضوعات "الخط العربي و القرآن الكريم" و "الخط العربي والإبداع الأدبي" و "أقرب الخطوط العربية للقارئ" و "مقومات الخط العرب" و "أسماء من الباحة في سماء الخط العربي" و "أبرز رواد الخط العربي قديماً وحديثاً".وسيشارك في الملتقى مجموعة من البراعم والشباب الموهوبين في الخط، بالإضافة إلى معرض للخط العربي، كما سيقدم الخطاطون هدايا لجمهور النادي من إبداعاتهم الخطية.ويأتي الملتقى ضمن سلسلة الملتقيات الفعاليات الثقافية والفنية التي ينفذها النادي ضمن خططه للعام الحالي،// انتهى //17:59ت م