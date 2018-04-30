أبها 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسانطلقت مساء أمس بمقر جمعية الثقافة والفنون في أبها دورة "مبادئ وأساسيات في السيناريو .. اللغة السينمائية إنموذجاً " تستمر لمدة يومين .وتناولت الدورة التي قدمها المدرب فيصل الشعيب الفرق بين السينما والتلفزيون "السيناريو ،ومتطلبات التعامل مع النص السينمائي و الفرق بينه و بين النص التلفزيوني إضافة لتوضيح العلاقة بين السيناريو والمخرج وعرض نماذج تطبيقية .وبين مدير الجمعية أحمد السروي أن هذه الدورة تأتي ضمن الاستعدادات التحضرية لمهرجان أبها للأفلام القصيرة لتثقيف المهتمين في آلية و فنيات و أساسيات كتابة السيناريو ورسم الخطوط الدرامية .// انتهى //18:01ت م