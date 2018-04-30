ثقافي / "مبادئ وأساسيات في السيناريو" .. دورة في فنون أبها
الاثنين 1439/8/14 هـ الموافق 2018/04/30 م واس
أبها 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واس
انطلقت مساء أمس بمقر جمعية الثقافة والفنون في أبها دورة "مبادئ وأساسيات في السيناريو .. اللغة السينمائية إنموذجاً " تستمر لمدة يومين .
وتناولت الدورة التي قدمها المدرب فيصل الشعيب الفرق بين السينما والتلفزيون "السيناريو ،ومتطلبات التعامل مع النص السينمائي و الفرق بينه و بين النص التلفزيوني إضافة لتوضيح العلاقة بين السيناريو والمخرج وعرض نماذج تطبيقية .
وبين مدير الجمعية أحمد السروي أن هذه الدورة تأتي ضمن الاستعدادات التحضرية لمهرجان أبها للأفلام القصيرة لتثقيف المهتمين في آلية و فنيات و أساسيات كتابة السيناريو ورسم الخطوط الدرامية .
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18:01ت م