القاهرة 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسأعربت مصر عن إدانتها الشديدة، الهجمات الإرهابية التي وقعت في أفغانستان، واستهدفت موقعًا بالقرب من مقر أجهزة الاستخبارات الأفغانية في العاصمة كابل، فضلًا عن استهداف موكب لقوات حلف شمال الأطلنطي في مدينة "قندهار"، مما أسفر عن مقتل نحو اثنين وثلاثين شخصًا، بينهم أحد عشر طفلًا، وإصابة ثلاثة وأربعين آخرين .وأكدت الخارجية المصرية في بيان اليوم وقوف مصر حكومًة وشعبًا مع حكومة وشعب أفغانستان في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف الأمن والاستقرار في البلاد .وجدد البيان مطالبة مصر للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حاسم لتجفيف منابع تمويل وتدريب العناصر الإرهابية، وتوفير ملاذ آمن لها، فضلًا عن تكاتف الجهود الدولية لمكافحة الفكر المتطرف والحد من انتشاره في أوساط الشباب .م ك // انتهى //18:01ت م