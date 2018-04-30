تبوك 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 ابريل 2018 م واسعقدت وكالة جامعة تبوك للفروع اليوم، ورشة عمل لمناقشة الخطط الاستراتيجية الثانية لوكالة الجامعة، بحضور وكلاء الكليات للتطوير والجودة بفروع الجامعة وأعضاء لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية بوكالة الجامعة للتطوير والجودة، وذلك في مقر الكلية بتبوك.وأكد وكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالقادر الحميري، خلال افتتاحه الورشة, ضرورة موائمة أهداف ومبادرات الخطة الاستراتيجية الثانية لوكالة الجامعة للفروع مع خطط الكليات الجامعية بالمحافظات، مفيدا أنه يجب أن تتضمن الأهداف عدداً من المبادرات التي تهدف إلى ضمان المواءمة بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل بما يحقق أهداف المملكة 2030.// انتهى //18:04ت م