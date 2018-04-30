الدمام 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسنظمت جمعية "عنك" للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع مكتب الإشراف النسائي فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية, بحضور صاحبة السمو الأميرة طرفة بنت سلطان بن عبدالله ، أمس الأول احتفالية بتخريج 316 يتيماً ويتيمة من مختلف المراحل الدراسية للعام 1439هـ , وذلك في فندق كمبنسكي بالخبر.وأعربت مساعدة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للإشراف النسائي إيمان بنت أمين الفرشوطي، عن سعادتها بتخريج أبناء وبنات المستفيدين في الجمعية، مؤكدة أن الوصول للنجاح لا يأتي إلا عن طريق المثابرة والاجتهاد والثقة بالنفس لتحقيق الطموح, مشيرة إلى أن هذا الاحتفاء يعد قطف ثمرات التفوق والتميز للخريجين والخريجات، اللواتي ابتعثن بعضهن للدراسة في الخارج ومنهن من حصلت على درجة الماجستير وفي طريقهن لمرحلة الدكتوراه، مما سيسهم في خدمة وطننا الغالي.من جانبها, عبرت صاحبة السمو الأميرة طرفة بنت سلطان بن عبدالله في كلمتها, عن سعادتها لمشاركة حفل الجمعية وإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الفتيات في هذه المناسبة السعيدة, متمنية للخريجات دوام التوفيق والنجاح، والوصول إلى أعلى المراتب التي يطمحن إليها وهن جديرات بها .بدوره بين المدير التنفيذي للجمعية خالد الخالدي، أن جمعية "عنك" الخيرية تعمل على تحقيق أهدافها في تعزيز الأنشطة الاجتماعية والخيرية والثقافية ودعم برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من برامج وأنشطة الجمعية تجاوز الـ 100 ألف مستفيد ومستفيدة في مسارات العمل الاجتماعي والإغاثي والتنموي والتعليمي والتطوير والتدريب، مقدما شكره لجميع الداعمين لأعمال الجمعية وبرامجها وأنشطتها التنموية.// انتهى //18:05ت م