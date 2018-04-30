الرياض 14 شعبان 1439 الموافق 30 أبريل 2018 واس.اختتمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية التصاميم والفنون ملتقى الأبحاث العلمي الأول الذي استمر لمدة يومين، انطلاقاً من اهتمامها بالبحث العلمي وإجراء البحوث التي تساهم في إثراء المعرفة والتقدم في مجال الفنون والتصميم والتقنية بحضور عميدة الكلية الدكتورة ندا بنت عبد العزيز النافع ووكيلات الكلية ورئيسات الأقسام التعليمية والطالبات.واستفتح الملتقى بكلمة عميدة الكلية الدكتورة ندا النافع تحدثت فيها عن أهمية البحث العلمي ودوره في الاقتصاد المعرفي والإسهام في الإبداع في مجالات الفنون المتعددة، تلتها كلمة لوكيلة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة تهاني العجاجي والتي تضمنت سعي الكلية لتحقيق متطلبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بتوفير بيئة داعمة للنشر العلمي من خلال الإقامة لمثل هذه الملتقيات العلمية.وذكرت العجاجي أن الملتقى تضمن أربعة محاور لكل محور جلسة علمية خاصة لعرض الأبحاث المشاركة بالإضافة إلى معرض لملصقات الأبحاث العلمية، وقد بلغ عدد الأبحاث المقدمة أكثر من 130 بحث تم نشر جميعها في مجلة الملتقى، فيما شارك 50 بحث منها ما بين عرض تقديمي وملصق.ومن ثم انطلقت الجلسات العلمية بمحور الفنون البصرية و بمتابعة وتحكيم الدكتورة سناء بخاري و الدكتورة مها بقسماطي والدكتورة دينا المليجي للعروض المقدمة من قبل عدد من الطالبات وهن عبير آل فرحان عن بحثها "علاقة الفنون البصرية بالانتروبولوجيا الاجتماعية رؤية بصرية معاصرة"، وعائشة الهويمل لبحثها "استلهام زخرفة الأبواب والنوافذ في التراث النجدي لابتكار تصميمات فنية معاصرة"، وسارة الشيبان عن "السجاد الشرقي كمصدر استلهام في الفنون البصرية"، وروان المقباس في "رؤية تشكيلية ذاتية معاصرة عن الأعراض البيولوجية لجسم الإنسان"ثم تم افتتاح معرض ملصقات الأبحاث العلمية التي بلغ عددها أكثر من 40 ملصق علمي من جميع المحاور، والذي استمر طيل فترة الملتقى، بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل المصاحبة.واستكملت الجلسات العلمية بمحور تصميم الأزياء والنسيج الدكتورة هبة فتحي والدكتورة مها بقسماطي و الدكتورة دينا المليجي لعرض بحث الطالبتين سارة الرشيدان و عهود مطهر بعنوان "إعادة تدوير الملابس بأساليب تزيين عصرية" يليه عرض الطالبيتين سارة أبو عبيد و وفاء أبو عبيد بعنوان "فعالية تعليم برنامج الرسم والتلوين (procreate) "، أما العرض الثالث للطالبة شهد الربيعة تحت عنوان "استخدام تقنيات تزيين الملابس التقليدية في تنفيذ أزياء معاصرة "، و عرض الطالبة مشاعل البقمي لبحثها "أثر تطبيق النسبة الذهبية في تصميم الأزياء والنسيج" واختتمت الجلسة الطالبة روان القحطاني بعرضها "ابتكار تصاميم زخرفية من بعض الجداريات التقليدية العسيرية وتوظيفها في الملابس العصرية " بمشاركة الطالبات سارة البقمي وعهود المنشوي وريم البداح.وفي اليوم الثاني استؤنفت بقية جلسات الملتقى بحضور وتحكيم الدكتورة دينا المليجي والدكتورة هبة عبدالفتاح والدكتورة تهاني العجاجي للجلسة الثالثة في محور التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية، وذلك بدءاً بعرض لبحث الطالبة منال الحقيل بعنوان البحث "دورة اللغة التصويرية في تصميم اللافتات التجارية في المملكة" ثم عرض بحث الطالبة سمية السعيد بعنوان "Efficiency of breaking gird rules to create dynamic vitality structural design " والعرض الثالث للطالبة جمانة أحمد سعد الدين بعنوان "غياب الهوية العربية في تصميم أغلفة المنتجات بالوطن العربي" وختاماً عرض الطالبة سارة العطاس بعنوان "أثر استخدام الاختصارات للبرامج الجرافيكية على التطور في أداء المصمم الجرافيكي ".واشتملت الجلسة الرابعة والأخيرة لمحور التصميم الداخلي على أربعة عروض وهي عرض للطالبة حصه السحيباني عن بحثها "إعادة التصميم الداخلي لسكة الخطوط الحديدية في الرياض" ، هيفاء القعود لعرض بعنوان "التصميم الداخلي لمدرسة تعليم قيادة السيارات بالرياض"، زهراء الشيخ عن "تصميم داخلي لمركز حله الحرفي لتصميمي الأزياء"، أمجاد السعيدان في بحثها " تصميم داخلي لمركز فن فطن بوسط مدينة الرياض"، وذلك بحضور وتحكيم الدكتورة سناء بخاري والدكتورة مها بقسماطي والدكتورة هبة عبدالفتاح .وفي ختام الملتقى شكرت عميدة كلية التصاميم والفنون جميع المشاركين والحاضرين للملتقى، ثم كرمت مصممة الشعار الخاص بالملتقى الطالبة سارة البشير والمشاركات في الأبحاث العلمية ومنظمي الملتقى.//انتهى//18:09ت م