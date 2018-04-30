المدينة المنورة 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسنظم معهد الأمل للبنات بتعليم المدينة المنورة فعاليات أسبوع الأصم العربي 43 تحت شعار "توظيف الصم في المجتمع والحد من بطالتهم" بحضور مديرة إدارة التربية الخاصة منال الحريقي ومشرفات الإدارة وممثلات الجهات الداعمة وذلك في مقر المعهد.وجرى خلال الحفل الذي أُعد لهذه المناسبة التعريف بمبادرة " إيماء" التي تُعنى بتشكيل فريق تدريبي مكون من الطالبات الصم والسامعات وإعدادهن كمدربات لمهارات لغة الإشارة ، بهدف نشرها لتيسير تواصل الصم مع المجتمع، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات والتجارب العملية والميدانية ذات العلاقة.وفي ختام الحفل تم تكريم عدد من الجهات الداعمة والمشاركة في الفعاليات والطالبات المستفيدات من الدورات.//انتهى//18:12ت م