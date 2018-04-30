عمّان 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني في عمّان اليوم، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور الأردن حاليًا .وجرى خلال اللقاء - وفق بيان صحفي صدر في عمّان - استعراض آليات تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأمريكية، وعدد من القضايا المشتركة بين البلدين .وأكد الجانبان خلال اللقاء، أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية حول إيجاد آفاق سياسية للتقدم نحو حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالإضافة إلى مستجدات الأزمة السورية وضرورة دعم الجهود المستهدفة للتوصل إلى حل سياسي لها ضمن مسار جنيف .م ر // انتهى //18:18ت م