بيروت 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسأعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق يعيش أصعب أيامه على وقع الغارات الجوية والقصف الصاروخي والبراميل المتفجرة التي لم تهدأ منذ 11 يومًا .وأشارت المجموعة في بيان اليوم ، إلى أن طائرات نظام الأسد وداعميه تواصل القصف الجوي على مخيم اليرموك المحاصرة والبلدات السورية المجاورة، وسط دمار كبير طال معظم حاراته ومبانيه وصعوبة في انتشال الضحايا والجرحى من تحت الأنقاض .وذكرت المجموعة في بيانها أن طائرات نظام الأسد وداعميه واصلت غاراتها خلال الساعات الماضية على الأحياء السكنية لمخيم اليرموك وأحياء الحجر الأسود والتضامن والقدم جنوب دمشق، حيث نفذت الطائرات الحربية حوالي من 40 غارة جوية، مطلقة أكثر من 20 صاروخ أرض_أرض من نوع فيل وعشرات قذائف المدفعية الثقيلة والهاون ما أسفر عن دمار كبير في المباني وممتلكات المدنيين .ولفت الانتباه إلى أن 30 لاجئًا فلسطينيًا سقط ضحية هجمات قوات نظام الأسد المستمرة منذ 12 يومًا ما رفع عدد الضحايا من أبناء المخيم منذ انفجار الصراع السوري إلى 1368 لاجئ فلسطيني .الجدير بالذكر أن حوالي ثلاثة آلاف لاجئ فلسطيني محاصرين داخل مخيم اليرموك ويشكلون نحو 700عائلة مع الإشارة إلى أن قوات نظام الأسد والمليشيات الداعمة لها كانت قد فرضت حصارات خانقًا على مخيم اليرموك منذ يوم 18/7/2013 وحتى الآن من بينهم أكثر من 200 ضحية بسبب الحصار والجوع ونقص الرعاية الطبية .م ك // انتهى //18:31ت م