الرياض 14 شعبان 1439 الموافق 30 أبريل 2018 واسوقعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة في وكالة الجامعة للشؤون الصحية اليوم مذكرة تعاون وتدريب مع مستشفى المملكة، وذلك في مقر الجامعة في الرياض.وهدفت مذكرة التعاون إلى تدريب طالبات الكليات الصحية في بعض التخصصات، تدريبا سريريا وفق المنهج التدريبي لكل تخصص من خلال الأقسام الطبية المختصة في مستشفى المملكة، بالإضافة الى التدريب المنتهي بالتوظيف في المستشفى .ووقع الاتفاقية كلّ من وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة غادة بنت عبدالعزيز بن سيف، والمدير الاداري لمستشفى المملكة والعيادات الاستشارية الدكتور محمد بن علي الزبن ممثلا لمستشفى المملكة .وأعربت الدكتورة غادة بن سيف عن أملها في أن تسهم مذكرة التفاهم في الارتقاء بالمستويات المهنية لطالبات الكليات الصحية بجامعة الأميرة نورة، من خلال إدماجهم في مثل تلك البرامج التطبيقية لتهيئتهم للعمل في القطاع الخاص مستقبلا.//انتهى//18:37ت م