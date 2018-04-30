الخرطوم 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسالتقى وزير التعاون الدولي السوداني إدريس سليمان اليوم، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان سلفا شاندران .وبحث اللقاء آفاق التعاون المشترك بين السودان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى العديد من المحاور المشتركة .وأشار الوزير السوداني إلى أن هناك فريق من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قام بمسح شامل خلال الفترة الماضية لتقييم أوضاع اللاجئين والمهاجرين بولايات الشرق الثلاثة، من خلال الاجتماع تم نقاش مستفيض حول مخرجات الدراسة التي أجريت تمثلت في مسببات الهجرة والفئات العمرية المهاجرة .من جانبه قال سلفا إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في انتظار الموافقة على الدراسة التي ستعرض على الحكومة حتى يتسنى له مخاطبة المنظمات والجهات التي تهتم بدعم اللاجئين من أجل استقطاب الدعم اللازم للمهاجرين والمجتماعات المستضيفة .م ر // انتهى //19:28ت م