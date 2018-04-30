الرياض 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 ابريل 2018 م واسرعت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز اليوم افتتاح فعاليات معرض دكاكين الخيري في نسخته السادسة لصالح جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان والذي يستمر حتى يوم الخميس بفندق الفور سيزنز بالرياض.ووجهت سموها من خلال تصريح لوكالة الأنباء السعودية دعوتها لزيارة معرض ( دكاكين) الذي يجمع تحت مظلة واحدة العديد من سيدات الأعمال السعوديات والخليجيات التي تتاح لهن فرصة لتبادل الخبرات، متمنية الوصول برسالة الجمعية الخيرية الإنسانية لخدمة الطفل المريض بالسرطان .وقالت : أقل ما يمكن أن نقوم به كمجتمع مدني هو دعم هذا الطفل في مراكز العلاج وتشكيل البيئة قدر المستطاع لتكون قريبة من بيئته ليستطيع مواكبة أقرانه عندما ينتهي من فترة العلاج ومساندة والديه المرافقين له ومساعدتهم على تخطي هذه الظروف الصعبة.من جهتها أكدت رئيس فريق (دكاكين) الدكتورة وفاء الرشيد أن رعاية سموها المستمرة لأعمال المعرض والجمعية، يأتي انطلاقا من حرصها على الأعمال الخيرية وإيمانها بالدور الذي تقوم به الجمعية، موضحة أن (دكاكين) يهدف إلى دعم العمل الخيري عبر رسالة الجمعية السامية وتحقيقا لأهدافها ودعم موارد الجمعية المالية لمساعدتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأطفال المرضى المحتاجين وذويهم الذين تقوم الجمعية على رعايتهم والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة لهم.وأضافت يمثل معرض (دكاكين) الملاذ الأمثل لدعم مرضى السرطان في السعودية من خلال ابتكار مجموعة من الأفكار التسويقية ومشاركات داعمة لمداخيل مرضى السرطان من خلال الحضور المنتظر للراغبين في العمل الخيري، حيث يعتبر هذا المعرض من أكبر مشاريع تنمية الموارد المالية التي تقوم بتنظيمها الجمعية سنويا، ويضم المعرض مجموعة واسعة من أرقى الأزياء والمجوهرات والإكسسوارات والأثاث المنزلي والأعمال الفنية من عمل مصممين وفنانيين مبدعين على المستوى المحلي والعالمي.من جانبها أبانت مدير عام الجمعية ريم الحجيلان أن معرض (دكاكين) ساهم منذ بدايته بشكل واضح في دعم مسيرة وأعمال أكثر من 350 عارضة سعودية وخليجية من خلال إعطائهم مساحة للإبداع في مشاريعهم وإظهارها وزيادة ربحتيها وتنمية رؤوس أموالهم.ويحرص المعرض على دعم برامج وأبحاث لها علاقة مباشرة بمرضى سرطان الأطفال بمبلغ تجاوز 3 ملايين ريال ضمن برنامج المنح للأبحاث العلمية.//انتهى//19:35ت م