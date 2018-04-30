الرياض 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واساحتفلت جمعية الاطفال المعوقين مركز جنوب الرياض ،أمس بتخريج الدفعة السادسة من أطفال المركز البالغ عددهم 24 طفلا وطفلة بحضور عضو مجلس الشورى نورة الشعبان.وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلتها الطالبة رغد العلواني، ثم استمع الحضور لقصيدة شعرية قدمها الطالب عبدالعزيز القميزي، ثم ألقت عضو إدارة مجلس الجمعية الدكتورة ماجده بيسار كلمة باركت فيها للخريجين نجاحهم والمركز إنجازاته.بعدها شاهد الجميع فيلما عن إنجازات مركز جنوب الرياض، ثم قدمت عضو مجلس الشورى نورة الشعبان كلمة بهذه المناسبة مثمنة جهود المركز المتميزة الذي بات أنموذجا في الرعاية لهذه الفئة الغالية ولما تحقق من مستوى راق في التعليم الذي يعطي دلالة كبيرة على الاهتمام من قبل حكومتنا - أيدها الله – لهم، معربة عن سعادتها للمشاركة والإسهام في رسم البسمة على شفاه الأطفال الخريجين.أعقبها أنشودة (من يقول ما نقدر) أداء مجموعة من أطفال المركز، ثم كلمة الأمهات الخريجين قدمتها والدة الطالبة وتين السويلم، ومن ثم كلمة مديرة القسم التعليمي رئيسة الأنشطة الاستاذة نوف بنت أحمد السالم مستعرضة برامج وأنشطة المركز خلال العام الدراسي.وقبل الختام قدمت السالم درع تكريم من إدارة مركز جنوب الرياض لعضو مجلس الشورى لحضورها الحفل ولوحة فنية صنعتها أنامل أطفال المركز، وشهادات شكر للأمهات المثاليات، وشهادات التخرج والهدايا للخريجين، وتكريم الرعاة، واختتم الحفل بمسيرة الخريجين.//انتهى//19:37ت م