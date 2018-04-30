جدة 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واساطّلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، على آخر مستجدات مشروع تطوير صالة الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.ولدى ترؤس سموه إجتماعاً في مقر الإمارة بجدة اليوم ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط ، ومعالي رئيس هيئة الطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم التميمي ، ومسؤولين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة،والجهات ذات العلاقة ، استمع إلى شرح عن مراحل التطوير ، التي أوصت بها مخرجات ورشة العمل التي هدفت إلى تحسين وتطوير خدمات الصالة .وشاهد سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على التصاميم النهائية لمشروع تطوير صالة الحجاج ، الذي سيشمل تحسين منظومة الخدمات المقدمة ، وتكييف مناطق الجلوس والانتظار الخارجية بالصالة ، ويشمل المشروع تكييف 20 منطقة بلازا تقع على مساحة تقدر بنحو 24 ألف م2 ، كما سيتضمن تغطية مناطق البلازا ، واستبدال كابلات الضغط المتوسط وإستبدال محولات الكهرباء ، البالغ عددها 10 محولات بأخرى ذات قدرة أكبر.يشار إلى أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة تفقد موسم حج العام الماضي مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، أعقب ذلك توجيه سموه بعقد ورشة عمل لتطوير الخدمات في صالات الحجاج ، التي شارك فيها 100 خبير ومختص يمثلون 23 قطاعا حكوميا وأهليا معنيا بخدمات الاستقبال والمغادرة ، ناقشوا أكثر من 18 ملاحظة وتحديا واجهت تنفيذ خطط وبرامج استقبال وتوديع الحجاج بالمطار ، فيما تم اقتراح الحلول المناسبة التي من شأنها تلافي حدوث الملاحظات المرصودة مستقبلا.// انتهى //19:45ت م