عام / الإفراج عن أسير من غزة أمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال
الاثنين 1439/8/14 هـ الموافق 2018/04/30 م واس
غزة 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واس
أفرجت سُلطات الاحتلال ، اليوم عن أسير فلسطيني بعد أن أمضى 16 عامًا في سجونها .
وأفادت مصادر فلسطينية أن سُلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير عاطف أحمد قديح (40 عامًا) من بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس بعد أن أمضى 16 عامًا داخل سجون الاحتلال .
وقال المحرر قديح في تصريح له، إن الاحتلال يواصل سياسة العزل الانفرادي بحق الأسرى وفرض الغرامات المالية الباهظة عليهم، إضافة إلى انتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام .
وأشار إلى أن إدارة السجون تمارس سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى، وتتعمد عدم تقديم العلاج المناسب لهم, الأمر الذي يؤدي إلى تردي أوضاعهم الصحية وازدياد معاناتهم .
م ر // انتهى //
19:54ت م