غزة 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسأفرجت سُلطات الاحتلال ، اليوم عن أسير فلسطيني بعد أن أمضى 16 عامًا في سجونها .وأفادت مصادر فلسطينية أن سُلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير عاطف أحمد قديح (40 عامًا) من بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس بعد أن أمضى 16 عامًا داخل سجون الاحتلال .وقال المحرر قديح في تصريح له، إن الاحتلال يواصل سياسة العزل الانفرادي بحق الأسرى وفرض الغرامات المالية الباهظة عليهم، إضافة إلى انتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام .وأشار إلى أن إدارة السجون تمارس سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى، وتتعمد عدم تقديم العلاج المناسب لهم, الأمر الذي يؤدي إلى تردي أوضاعهم الصحية وازدياد معاناتهم .م ر // انتهى //19:54ت م