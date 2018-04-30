ينبع 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسألتقى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي اليوم بمكتبه بالمحافظة، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات البحرية ثامر حابس وفريق عمل من الاتحاد.وأكد المحافظ في بداية اللقاء جاهزية المحافظة للتعاون مع الاتحاد لإنجاح برامجه وأنشطته الرياضية، بتسهيل كل ما يتطلب تأسيس نادي للرياضات البحرية بينبع، منوهاً بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد.وبحث اللقاء أفضل السبل لأنشاء نادي للرياضات البحرية في ينبع، إلى جانب مناقشة آليات تنشيط جملة من الفعاليات الرياضية البحرية خلال الفترة القريبة القادمة، تأتي في مقدمتها بطولة دولية للسباقات البحرية مع بداية العام المقبل 2019م.// انتهى //20:08ت م