المدينة المنورة 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسيتوج محافظ المهد شاهر العوفي , غداً الفائزين والفائزات بجائزة الشيخ عامر اللويحق - رحمه الله - للتفوق العلمي والأداء المتميز بالميدان التربوي في نسختها التاسعة .وتهدف الجائزة إلى تحفيز الطلاب والطالبات على التفوق العلمي والتميز والإبداع والمبادرات والبحوث العلمية حيث تتجاوز قيمة الجائزة ربع مليون ريال .وأوضح مدير التعليم بمحافظة المهد عبدالله السحيمي أن مبادرة جائزة الشيخ عامر بن عواض اللويحق للأداء المتميز والتفوق العلمي تعد حافزا على النجاح والتفوق لكل من ينتسب للعمل التربوي في محافظة المهد, مشيراً إلى أن الجائزة تحتوي على ستة فروع : فرع المشرف التربوي وفرع القائد المدرسي وفرع التشكيلات المدرسية وفرع المعلم وفرع الموظف وفرع الطالب المتميز.ونوه السحيمي أن مثل هذه المبادرات والجوائز التشجيعية ترفع من مستوى الحراك الثقافي والعلمي في بلادنا التي تسعى بقيادة قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- إلى الوصول إلى مكانة عالية بين الدول في مجال العلم بمختلف مجالاته.//انتهى//20:25ت م