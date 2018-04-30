الرياض 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 ابريل 2018 م واسنظم منتدى "قضايا المرأة" بجمعية الثقافة والفنون بالرياض مساء اليوم محاضرة بعنوان " أدب الكاتبة العربية بين ثقافتين " قدمتها أستاذ الأدب والنقد الحديث المساعد بقسم اللغة العربية- جامعة الملك سعود الدكتورة نورة سعيد القحطاني، وذلك قي مقر الجمعية بالرياض.وبدأت المحاضرة بالتعريف بالدكتورة القحطاني الحاصلة على الدكتوراة في الفلسفة الأدب والنقد الحديث من جامعة ليدز/ بريطانيا، وصدر لها كتاب " الرجل في الرواية النسائية السعودية – الصورة والدلالة "، إلى جانب كثير من البحوث والأوراق العلمية المنشورة في الدوريات والمجلات المحكمة باللغتين العربية والإنجليزية.وتحدثت الدكتورة الدكتور القحطاني في محاضرتها عن جيل جديد من الكاتبات العربيات بدأ يجذب انتباه القراء والنقاد في العالمين العربي والغربي ، وتزايد اهتمام الناشرين الغربيين بنشر الترجمات لأعمال بعض الكاتبات العربيات ، كما اجتذبت أعمالهن عددًا كبيرًا من القراء في السوق الأدبي العالمي، تزامنًا مع ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.وركزت الدكتورة القحطاني في محاضرتها على بعض هؤلاء الكاتبات العربيات اللاتي أسهمن مساهمة جيدة في تطوير الأدب النسائي العربي، حيث تعكس هذه المحاضرة الدور المعقد الذي لعبته السياقات الاجتماعية والثقافية في تشكيل مكانة الكتابة النسائية العربية، وتبحث في كيفية تأثير هذه السياقات على ردود فعل القراء على أعمال أدبية معينة، ثم انتقل التركيز للنظر في كيفية تأثير عملية الترجمة على انتشار هذه الأعمال العربية، وتحويلها إلى "أدب عالمي" داخل السوق الأدبي العالمي.// انتهى //21:09ت م