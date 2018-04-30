الرياض 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واس

تنطلق يوم غد فعاليات حملة " كن مشاركًا في البنك الحيوي السعودي " التي ينظمها مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية وبرعاية معالي المدير التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي وتستمر لمدة يومين, في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، ومبنى العيادات الخارجية لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية مقابل استعلامات المرضى .

وتأتي مبادرة "كيمارك" لإقامة هذه الحملة التي تحمل رسالة قصيرة لتحفيز وتثقيف المجتمع بأهمية التسجيل والتبرع في البنك الحيوي السعودي كأحد أهم أهداف هذه الحملة، بالإضافة إلى التعريف بأهمية هذا المشروع للمجتمع ومدى الفائدة المرجوة منه، واستقطاب المتبرعين عبر التبرع بالدم وتعبئة الاستبيان المطلوب للتبرع خلال الحملة أو عبر أخذ موعد وتعبئة الاستبيان إلكترونيا عن طريق موقع البنك الحيوي السعودي.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية الدكتور أحمد العسكر أن مشروع البنك الحيوي السعودي يهدف إلى جمع العينات الحيوية والبيانات الشخصية وربطها بالعوامل الجينية والبيئية ونمط الحياة لأغراض بحثية، والتي قد تنعكس على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمجتمع, مبينا أن تأسيس هذا البنك يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات بحثية خصبة من أجل تحسين الوقاية والتشخيص والعلاج لمجموعة واسعة من الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة خصوصا الأمراض الوراثية والمزمنة المنتشرة في المملكة.

فيما أوضحت رئيسة قسم صحة السكان والمجتمع والبنك الحيوي السعودي الدكتورة عذا القنيبط أن الشعب السعودي يختلف عن نظراءه في أوروبا وأمريكا مثلا من حيث الجينات ونمط وطبيعة الحياة، مما يتطلب عمل دراسات خاصة بالمجتمع السعودي والمشاكل الصحية المنتشرة فيه مثل صحة المرأة، والأمراض المعدية ودراسة أنماط الحياة، والبدانة، والسرطان، والأمراض القلبية الوعائية، والسكري، والأمراض الوراثية، وذلك من أجل فهم طبيعة هذه الأمراض وسلوكها الجيني وربطه بالعوامل الجينية والبيئية للوصول إلى الطرق العلاجية التي تساعد على التقليل من حدوث هذه الأمراض والأعراض الجانبية المترتبة عليها، ومعرفة نسبة المشاكل الصحية في المجتمع.

وقالت :" يهدف عمل البنك الحيوي السعودي إلى تحسين الحالة الصحية في المجتمع من خلال تقليل الأضرار الصحية على المواطن وتخفيف العبء المادي على الدولة مما يتناسب مع "رؤية المملكة 2030" ، كما أن المشاركة والانضمام للسجل تعتبر طوعية وتختص بالمجتمع السعودي دون غيره، ويتم التعامل بخصوصية وسرية تامة مع جميع المعلومات الخاصة بالمشاركين مع أحقية كل شخص في بقاء معلوماته أو سحبها في أي وقت بناء على طلبه ورغبته".

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21:18ت م