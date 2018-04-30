الدمام 14 شعبان 1439 هــ الموافق 30 أبريل 2018 م واساختتمت اللجنة النسائية بجمعية مضر الخيرية، سلسلة من الورش التدريبية في فن الخياطة التي أقيمت بمقر اللجنة النسائية في مبنى الجمعية بالطرازيات ، وتعنى بتأهيل الأسر المنتجة ونقلها من الرعوية إلى التنموية والاعتماد على الذات بمشاركة ١٣ سيدة من الأسر المستفيدة والمنتجة .وأوضحت رئيسة اللجنة النسائية، أميرة الناصر أن المنتسبات تدربن على مهنة الخياطة ضمن عدة ورشٍ أُقيمت على مدى ستة أشهر بهدف إتقان المهارات اللازمة لممارسة هذه المهنة مشيرة إلى أن الخياطة مهنة الصبر والإبداع، فكلما كان صبر المتدربة أكبر، كلما تميزت أكثر، حاثةً المتدربات على تبني مشروع صناعة الملابس الجاهزة .يذكر أن هذه السلسلة تأتي ضمن مجموعة من الورش التي تقيمها اللجنة النسائية لتأهيل الأسر المستفيدة والمنتجة.// انتهى //21:26ت م