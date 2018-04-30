حائل 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل , اليوم , مشاريع الطرق بالمنطقة يرافقه معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي .ودشن سموه خلال الجولة الميدانية عدة جسور منها جسر تقاطع الجامعة على طريق الخطة مع اللقيطة، الذي من شأنه تعزيز السلامة المرورية على هذا الطريق , وجسر مشروع طريق حائل / الزبيرة / حفر الباطن السريع ضمن مرحلة تبلغ طولها 11كيلو متر مع تقاطعين ضمن المجموعة الأولى الذي أنجزت أعمال المرحلة بنسبة 97%، على أن يكتمل تنفيذها خلال أسبوعين .ثم دشن سموه ومعالي وزير النقل جسر التقاطع العلوي لشارع الحراج على الطريق الدائري الشمالي الذي يخدم عند اكتماله خلال الربع الأول من العام المقبل موقع الإسكان في المنطقة , ثم تفقد سموه نفق النقرة (الحمراء) الذي أنجز العمل فيه بنسبة 70% .ووجه سموه المقاولين بضرورة تسريع وتيرة العمل في جميع المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة مع التأكيد والحرص على تطبيق عوامل السلامة والاستفادة من الأعمال المنفذة في تعزيز انسيابية المرور .من جانبه أوضح الدكتور العامودي أن وزارة النقل تعمل حالياً على تنفيذ مشاريع طرق إجمالي أطوالها تصل إلى 920 كم في منطقة حائل، وتشمل طرقاً جديدة وإصلاح وازدواج للطرق الموجودة , إضافة إلى تنفيذ 14 تقاطعاً علوياً وعدّة معابر .ونوه سمو أمير منطقة حائل في نهاية الجولة بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ــ لمشاريع الطرق ودعم اقتصاديات المناطق , مشيراً إلى الدور الفاعل لوزارة النقل فيما تحقق من تحول لمنطقة حائل التي أصبحت من خلاله ملتقى الطرق البرية الدولية ومحور الرحلات الجوية ومحطة من محطات قطار سار , معرباً سموه عن شكره لمعالي وزير النقل , متطلعًا استكمال المشاريع الأخرى ودعم احتياجات المنطقة المستقبلية.// انتهى //21:29ت م