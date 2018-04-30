عام / أمير منطقة حائل يتفقد ويدشن عدداً من جسور الطرق في المنطقة
الاثنين 1439/8/14 هـ الموافق 2018/04/30 م واس
حائل 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واس
تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل , اليوم , مشاريع الطرق بالمنطقة يرافقه معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي .
ودشن سموه خلال الجولة الميدانية عدة جسور منها جسر تقاطع الجامعة على طريق الخطة مع اللقيطة، الذي من شأنه تعزيز السلامة المرورية على هذا الطريق , وجسر مشروع طريق حائل / الزبيرة / حفر الباطن السريع ضمن مرحلة تبلغ طولها 11كيلو متر مع تقاطعين ضمن المجموعة الأولى الذي أنجزت أعمال المرحلة بنسبة 97%، على أن يكتمل تنفيذها خلال أسبوعين .
ثم دشن سموه ومعالي وزير النقل جسر التقاطع العلوي لشارع الحراج على الطريق الدائري الشمالي الذي يخدم عند اكتماله خلال الربع الأول من العام المقبل موقع الإسكان في المنطقة , ثم تفقد سموه نفق النقرة (الحمراء) الذي أنجز العمل فيه بنسبة 70% .
ووجه سموه المقاولين بضرورة تسريع وتيرة العمل في جميع المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة مع التأكيد والحرص على تطبيق عوامل السلامة والاستفادة من الأعمال المنفذة في تعزيز انسيابية المرور .
من جانبه أوضح الدكتور العامودي أن وزارة النقل تعمل حالياً على تنفيذ مشاريع طرق إجمالي أطوالها تصل إلى 920 كم في منطقة حائل، وتشمل طرقاً جديدة وإصلاح وازدواج للطرق الموجودة , إضافة إلى تنفيذ 14 تقاطعاً علوياً وعدّة معابر .
ونوه سمو أمير منطقة حائل في نهاية الجولة بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ــ لمشاريع الطرق ودعم اقتصاديات المناطق , مشيراً إلى الدور الفاعل لوزارة النقل فيما تحقق من تحول لمنطقة حائل التي أصبحت من خلاله ملتقى الطرق البرية الدولية ومحور الرحلات الجوية ومحطة من محطات قطار سار , معرباً سموه عن شكره لمعالي وزير النقل , متطلعًا استكمال المشاريع الأخرى ودعم احتياجات المنطقة المستقبلية.
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