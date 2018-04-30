أبوظبي 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في أبوظبي، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الصين الشعبية عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي يانغ جيتشي، الذي يزور الإمارات حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والآفاق المستقبلية الواعدة لتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:44ت م