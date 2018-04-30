صامطة 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واساجتمع محافظ صامطه محمد بن ناصر بن لبده ، في مقر المحافظة اليوم ، مع مديري الإدارات الحكومية الخدمية ورؤساء المراكز التابعة للمحافظة وأعضاء المجلس التنسيقي والمشايخ.وتم خلال الاجتماع ، مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال الخدمية والتنموية ، ومنها نسبة ومستوى الإنجاز في المشروعات التي تشهدها المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها ، وأسباب تعثر عدد منها.وشدد المحافظ أثناء الاجتماع ، على حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، على تذليل كل العقبات وتبسيط الإجراءات لضمان تنفيذ المشروعات في المدة الزمنية المحددة وبأفضل جودة لتفادي تعثرها ، مؤكداً أهمية تضافر الجهود بين الإدارات الحكومية ومقاولي المشروعات سعياً لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.كما تم خلال الاجتماع الاستماع لمقاولي المشروعات المتعثرة وبحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ العديد من القرارات والتوصيات حيال ما تم بحثه من موضوعات.// انتهى //21:47ت م