واشنطن 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، نظيره الياباني تارو كونو.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت في بيان صحفي " إن الوزيرين أكدا خلال اللقاء التزامهما بتحقيق نزع السلاح النووي الدائم من كوريا الشمالية ومواصلة التنسيق الوثيق بشأن هذه المسألة.وأعربا عن التزامهما المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة واليابان بشكل حر ونزيه، كما ناقشا العديد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام الإقليمي العالمي المشترك.// انتهى //21:50ت م