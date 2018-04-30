البيضاء 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسشنّت مقاتلات التحالف العربي اليوم غارات جوية على مواقع استراتيجية لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظة البيضاء وسط اليمن.وأكدت مصادر ميدانية في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن مقاتلات التحالف شنّت غارتين جويتين اليوم، استهدفت موقع القيادة الحوثية في منطقة عرقوب العقلة بمديرية الصومعة.وقالت المصادر " إن الموقع المستهدف اتخذت منه المليشيا غرفة عمليات لإدارة معاركها في المديرية، وأسفرت الغارتين عن تدمير غرفة عمليات المليشيا ومقتل كل من فيها من العناصر الانقلابية".م ك // انتهى //21:52ت م