عدن 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسبحث وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح، اليوم مع مدير الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) عبدالله صاري في العاصمة الموقتة عدن، دور الوكالة في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمرحلة الثانية من العمل الإغاثي والبرامج العاجلة المرتبطة بحياة الناس في المحافظات المحررة كمرحلة أولى.وناقش الوزير اليمني مع مدير الوكالة التركية، إسهام الوكالة في تنفيذ برنامج متكامل للإصحاح البيئي ومشروع توفير قوارب الصيد مع المحركات في المحافظات الساحلية ضمن البرامج الخاصة بتوفير مصادر دخل للأسر الفقيرة وبرامج كثيفة العمالة، إضافة إلى مناقشة البرامج الإغاثية في خطة الوكالة الإغاثية للعام 2018م.من جهته، أكد مدير الوكالة التركية استعداد بلاده لتقديم كل الدعم للشعب اليمني، والاسهام الفاعل في المرحلة الثانية من العملية الإغاثية، مقدماً شرحاً مفصلاً عن خطة الوكالة الإغاثية للعام 2018م.م ك // انتهى //22:00ت م