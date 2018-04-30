الرياض 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسيفتتح معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، الأربعاء القادم، فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2018، الذي تنظمه مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية، بفندق الفيصلية، ويستمر على مدى يومين.وأوضح وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام يعرب بن عبد الله الثنيان بهذه المناسبة ، أن المؤتمر يُعد من أبرز المنتديات الإقليمية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويحظى باهتمام دولي كبير، وسمعة عالمية، وريادة إقليمية.وأكد أن المؤتمر فرصة لتعزيز جسور التواصل مع القطاع الخاص والمستثمرين والمهتمين بالاقتصاد والأعمال داخل المملكة وخارجها، ويعد منصة اقتصادية يناقش آخر مستجدات الأعمال في الاقتصاد السعودي والدولي، مع تقديم صورة حول الفرص الناشئة لمختلف المبادرات التي قدمتها الجهات الحكومية، وكيفية تجاوز التحديات التي تواجه المالية العامة في جانبيها الإنفاق والإيرادات، والتركيز على نقاط الالتقاء مع القطاع الخاص والذي يشكل شريكًا إستراتيجيا في منظومة الاقتصاد السعودي.وحول الشراكة القائمة بين وزارة المالية ومؤسسة يوروموني العالمية من خلال هذا المؤتمر؛ أوضح الثنيان أن هذه الشراكة نابعة من رصيد وافر لدى مؤتمر يوروموني يتمثل بالدورات السنوية المتعاقبة، التي تناولت الشؤون الاقتصادية السعودية، وارتباط ذلك بالمكانة الكبيرة التي تتبوأها المملكة على الصعيد السياسي والوضع الاقتصادي.وأشار إلى أنه - إضافةً للشراكة والتعاون في تنظيم المؤتمر- فإن وزارة المالية تشارك بجناح في المعرض المصاحب، يبُرز منصة (اعتماد) الرقمية التي تقدم خدمات مالية لجميع الجهات الحكومية بدءً من وضع الميزانية، واعتمادات المشاريع، والمناقلات وآليات الصرف وغيرها.وحول موضوعات المؤتمر لهذا العام؛ ذكر وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام أنها تتمحور حول الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية المهمة، التي ستسهم في تحول اقتصاد المملكة والمنطقة بأكملها، مؤكداً أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على تسخير الإمكانات والجهود الممكنة لتنظيم وعقد مؤتمر "يوروموني السعودية 2018"، ليظهر بالصورة المطلوبة التي تجسد مكانة المملكة العالمية وريادتها الإقليمية، متمنياً أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة منه على مستوى الأطروحات والتوصيات.وإضافة للكلمة الافتتاحية التي سيلقيها معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، تضم قائمة أبرز المتحدثين في المؤتمر كلاً من معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد، ورئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية عبد العزيز الرشيد، والمدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول" خالد الحصان.// انتهى //22:10ت م