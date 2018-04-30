القاهرة 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسبدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا، بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فدريكا موجريني، والممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا غسان سلامة، ورئيس بوروندي الأسبق والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى مالي والساحل بيير بويويا.ويناقش الاجتماع آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية منذ انعقاد الاجتماع الأخير للمجموعة الرباعية حول ليبيا في نيويورك في سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى استعراض التقدم المحرز في سبيل تنفيذ خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة لحلحلة العملية السياسية والتي تتأسس على التنفيذ التوافقي للنقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات، وعقد ملتقى وطني جامع يساهم في دفع الوحدة والمصالحة الوطنية بين الليبيين، وعقد استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية.كما يبحث المشاركون في الاجتماع سُبل الاتفاق على الخطوات المشتركة التي تهدف إلى تشجيع الأطراف الليبية على تحمل مسئولياتها والمضي قدمًا في مسار استكمال عملية الانتقال السياسي في البلاد، بما في ذلك مساندة ومراقبة العملية الانتخابية المرتقبة استجابة لأي طلب يمكن أن تتلقاه من السلطات الليبية.م ك // انتهى //22:13ت م