أديس أبابا 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسبحث القائم بأعمال السفارة اليمنية في أديس أبابا يحيى الأرياني اليوم مع نائب رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الاثيوبية، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.واستعرض الأرياني مستجدات الأوضاع في اليمن لا سيما المعاناة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مشيراً إلى أن ميليشيا الانقلاب ترفض السلام وتستخدم السلاح ضد الشعب اليمني لفرض أفكارها وأجندتها الخارجية المدعومة من إيران.من جانبه، أكد المسؤول الإثيوبي حرص بلاده على إحلال السلام في اليمن لما يمثله من أهمية بالغة للمحيط الإقليمي والمنطقة.م ك // انتهى //22:17ت م