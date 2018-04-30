عرعر 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسكثفت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة صحة البيئة ، حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة في مدينة عرعر، وذلك استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.وأوضحت الأمانة أن الحملة نُفذت على المستودعات الغذائية ومحلات بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة والمخابز والحلويات للتأكد من صلاحية المواد المعروضة للبيع، والتأكد من صحة وسلامة العاملين بالأنشطة الصحية، وتوفر التجهيزات اللازمة لإعداد وتقديم وجبات غذائية صالحة للاستهلاك، مشيرة إلى استمرار حملتها التفتيشية خلال شهر رمضان.// انتهى //22:29ت م