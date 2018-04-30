جدة 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسأبرمت جامعة الملك عبدالعزيز اليوم ، اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة الدولية المانحة لشهادات الجودة (QCB)، بهدف بناء وتفعيل والمحافظة على أنظمة الجودة بالجامعة، .ووقع الاتفاقية من جانب الجامعة وكيل الجامعة للتطوير الدكتور أمين بن يوسف نعمان، فيما مثل المكتب الإيطالي لشهادات الجودة في الاتفاقية رئيسها التنفيذي بالمملكة العربية السعودية الدكتور سيد أبرا .وأوضح وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للتطوير الدكتور أمين بن يوسف نعمان ، أن الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ مخطط سير عملية الاعتماد للحصول على شهادة الأيزو، والتدقيق والمراقبة، ومجال الاستشارات والتدريب مثل دورة المدققين المعتمدين الخاصة بالمدقق المعتمد لنظام إدارة الجودة، والأنظمة المتكاملة والدورات المتعلقة بمختلف المواصفات العالمية للأيزو.من جانبه أكد عميد عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي الدكتور حامد عبد الرؤوف صالح، أن المكتب الإيطالي لشهادات الجودة بدأ بالفعل في التدقيق والمتابعة ، ومنح شهادة نظام إدارة الجودة لكل من عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي، وكلية تصاميم البيئة وفق المواصفة العالمية وتعمل عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي وفق إستراتيجية التطوير التي تنتهجها الجامعة ا في إطار الارتقاء بكافة قطاعات الجامعة، وتحديث أنظمتها بما يوافق المواصفة العالمية .// انتهى //22:30ت م