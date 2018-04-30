عدن 14 شعبان 1439 هـ الموافق 30 أبريل 2018 م واسبحث وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح، اليوم مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا" في العاصمة المؤقتة عدن اندريا ريكيا، تفعيل دور المنظمات الدولية في العاصمة الموقتة عدن، ودور المنظمات الإغاثية الدولية في دعم المرحلة الثانية من العملية الإغاثية والبرامج العاجلة والمرتبطة بمشاريع مرتبطة بحياة الناس في المدى القصير والمتوسط والمحققة تعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة كمرحلة أولى.وناقش فتح مع مدير "الأوتشا" إقامة عدد من مراكز استقبال النازحين وتوفير الدعم اللازم لكافة مراكز النازحين، المنتشرة في عدد من المحافظات اليمنية، ومواصلة تقديم الدعم الإغاثي والإنساني إلى المحتاجين في المحافظات كافة، وتعفيل دورها بشكل أكبر في تقديم مزيد من المساعدات وتوسيع برامج عملها.من جانبه، أكد ريكيا على أهمية مبدأ العمل الإغاثي والإنساني واستعداده للتعاون والتنسيق الجهود مع الحكومة اليمنية في تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنسانية.م ك // انتهى //22:30ت م